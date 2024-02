Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Düren (ots)

Der Ausfall einer Ampel führte am Mittwoch (14.02.2024) zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B56 zur L257 und der Ringstraße in Düren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Mann aus Düren, von Arnoldsweiler kommend, die L257. An der Kreuzung zur B56 bemerkte der Fahrer, der seine Fahrt in Richtung Ringstraße fortsetzen wollte, dass die Lichtzeichenanlage nicht funktionierte. Seiner Aussage nach tastete er sich in die Kreuzung vor um zu prüfen, ob der Weg für ihn frei war. Als er kein anderes Fahrzeug wahrnahm, wollte er den Kreuzungsbereich queren. Jedoch näherte sich auf der B56 aus Richtung Jülich kommend, ein 64 Jahre alter Dürener in seinem Pkw. Die beiden Fahrer konnten weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung bei dem der 64 -Jährige in seinem Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Die beiden Männer mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie ambulant versorgt wurden. Die Fahrerin des dritten Wagens blieb unverletzt.

Die eingesetzte Polizei regelte den Verkehr auf der Kreuzung, bis die Ampel wieder funktionstüchtig war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell