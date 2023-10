Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle eines drogenbeeinflussten Fahrzeugführers

Daaden (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Betzdorf einen PKW-Fahrer auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz in Daaden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 49jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken in dem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren waren ebenso die Folge wie die Einbehaltung einer Sicherheitsleitung, da der polnische Staatsangehörige über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügte. Ebenso erfolgte die Anzeigenfertigung wegen dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln.

