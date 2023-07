Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken mit dem PKW unterwegs und keine Fahrerlaubnis

Pforzheim (ots)

Deutlich alkoholisiert unterwegs gewesen ist am Donnerstag ein Mann in Niefern-Öschelbronn, welcher zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Beamte des Polizeireviers Mühlacker kontrollierten am späten Abend in der Bahnhofstraße einen 37-Jährigen der mit einem PKW Renault unterwegs war. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten sie deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von etwa 2,6 Promille. Der PKW-Lenker musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell