POL-PPKO: Einsatzlage Neuwied nach Bombendrohung - Schulen wieder freigegeben Keine Hiweise auf konkrete Gefährdung von Personen

Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 10.30 Uhr ging in mehreren Schulen in Neuwied eine anonyme Bombendrohung per E-Mail ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die folgenden Schulen betroffen: Kinzing-Schule Ludwig-Erhard-Schule Carl-Off-Schule Christiane-Herzog-Schule Maria-Goretti-Schule Sowohl die ...

