POL-DN: Haushaltshilfe entpuppt sich als Diebin

Jülich (ots)

Am Samstag (17.02.2024) wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung in Jülich Barmen bestohlen. Kurz zuvor hatte eine angebliche Haushaltshilfe bei ihr zur Probe gearbeitet.

Die ältere Dame war per Zeitungsannonce auf der Suche nach einer Haushaltshilfe gewesen. Auf diese Anzeige hatte sich eine Frau gemeldet und ein Treffen vereinbart, bei dem sie in der Wohnung der Seniorin zur Probe arbeiten kommen wollte. Pünktlich zur vereinbarten Zeit (13:50 Uhr) klingelte es bei der Seniorin, die eine Wohnung auf der Straße "Steinweiher" bewohnt. Eine Dame betrat die Räumlichkeiten und begann sofort mit der Arbeit. Nach nicht ganz einer Stunde verabschiedete sich die Unbekannte und verließ die Wohnung der Seniorin wieder. Diese bemerkte wenig später, dass ihr Schmuck fehlte.

Die angebliche Haushaltshilfe, die nun unter dem dringenden Tatverdacht des Diebstahls steht, konnte von der Bestohlenen wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich, ca. 40-45 Jahre alt - Ca. 158-163 cm groß - Schwarze, schulterlange Haare mit hellen Strähnen - Ovale Gesichtsform - Bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarz-weißer Oberbekleidung - Deutschsprachig mit Akzent (möglicherweise polnisch)

Hinweise auf die Gesuchte können der Leitstelle der Polizei unter 02421 949-6425 mitgeteilt werden.

