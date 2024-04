POL-HK: Neuenkirchen: Einbrecher werden überrascht und flüchten - Zeugen gesucht; Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile entwendet; Schneverdingen: Bargeld aus Auto entwendet; Soltau: Unter Drogeneinfluss

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

23.04.2024 / Einbrecher werden überrascht und flüchten - Zeugen gesucht!

Neuenkirchen: Am Dienstagmorgen, gegen 10:25 Uhr, traf ein 35-jähriger Bewohner im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße auf zwei dunkel gekleidete Wohnungseinbrecher, die einen Tresor mit sich führten. Das Aufeinandertreffen führte zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die maskierten Täter ohne ihre Beute flüchteten. Zur Flucht, die in Richtung Visselhövede führte, nutzten die unbekannten Männer einen grauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen. Der Zentrale Kriminaldienst sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise werden unter 05191-93800 entgegengenommen.

23.04.2024 / Fahrzeugteile entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Frontscheinwerfer sowie vermutlich weitere Elektronik eines Geländewagens der Marke Volvo, der unter dem Carport eines Grundstücks im Dietrich-Bonhoeffer-Weg stand. Der Schaden wird aktuell auf rund 30.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

23.04.2024 / Bargeld aus Auto entwendet

Schneverdingen: In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Autos ein, das in der Nordstraße parkte. Aus der im Fahrzeug liegenden Geldbörse wurde schließlich Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

23.04.2024 / Unter Drogeneinfluss am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagmorgen einen 27-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug dabei auf Kokain und THC an, sodass dem Mann aus dem Landkreis Celle eine Blutprobe entnommen werden musste.

