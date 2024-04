Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Körperverletzung - Zeugen gesucht!; Walsrode: Fahrrad entwendet; Schwarmstedt: Zigarettenautomat aufgehebelt; Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus;

Heidekreis (ots)

23.04.2024 / Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Walsrode: Am Freitag, den 19.04.2024, kam es gegen 18:55 Uhr an der Ecke Benzer Straße/Kammererstraße zu einer Körperverletzung, bei dem ein 16-jähriger Junge verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter schlug dem Opfer grundlos mit der Faust gegen den Kopf und flüchtete anschließend in die Kammererstraße. Eine Zeugin, die derzeit ebenfalls nicht bekannt ist, fuhr dem flüchtigen Täter noch mit einem Auto hinterher. Zudem war auch eine unbekannte Mädchengruppe in der Nähe. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,85 m - 1,90 m - geschätztes Alter: 16 - 20 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - dunkelbraunes Haar, Mittelscheitel bis zu den Ohren - leichter Oberlippenbart - Bekleidung: dunkle College-Jacke mit Aufnähern und helleren Ärmeln

Die Polizei Walsrode (Tel. 05161-48640) sucht nun Zeugen, insbesondere die Autofahrerin, die Hinweise zum Täter geben können.

22.04.2024 / Fahrrad entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ein verschlossenes Damenrad der Marke Kreidler (Fast Forward, Farbe: schwarz/silbern), das vor dem Wohnhaus der Geschädigten in der Straße "Am Bahnhof" stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

22.04.2024 / Zigarettenautomat aufgehebelt

Schwarmstedt: In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kirchstraße auf. Zeugen zur Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

22.04.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte gelangten in der Zeit von Sonntagabend bis Montagabend in ein Einfamilienhaus im Seekamp. Zum gewaltsamen Einstieg nutzten die Täter den Kellerzugang. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

22.04.2024 / Fahrzeugteile ausgebaut

Soltau: In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:45 Uhr, öffneten Unbekannte einen Mercedes-SUV, der auf einem Grundstück in der Splittastraße stand. Die Täter entfernten anschließend die Frontscheinwerfer, die Frontstoßstange, die Seitenspiegel sowie die Lautsprecherabdeckung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

22.04.2024 / Kindergarten-Neubau beschädigt

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, drangen Unbekannte in einen Kindergarten-Neubau in der Stockholmer Straße ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Wände und ein Fenster mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

22.04.2024 / Auto auf die Seite gekippt

Bad Fallingbostel: Ein 85-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmittag im Meyerhopsweg in Dorfmark an einem geparkten Auto vorbei und streifte dieses. Das Auto des Unfallverursachers geriet dadurch in Schieflage und landete schließlich auf der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer sowie seine 77-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell