POL-HK: Neuenkirchen - Oldtimer ausgebrannt Bad Fallingbostel - zwei Einbrüche am Wochenende

Neuenkirchen - Oldtimer ausgebrannt

Am Samstagvormittag holte die 56-jährige Fahrzeughalterin aus Visselhövede ihren neu erworbenen Oldtimer beim Händler in Hamburg ab. Während der Heimfahrt fing der Motor an zu stottern und zu qualmen. Nach einem lauten Knall entzündete sich der Motor des Porsche. Kurz darauf stand der PKW in Neuenkirchen in Vollbrand. Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 125.000,- EUR

A7 / Westenholz - Fahren unter Einfluss

Am Samstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der A7 einen Pkw VW. Im Verlauf der Kontrolle zeigte der Fahrer des Pkw Auffälligkeiten im Körpertestverfahren. Ein anschließend durchgeführter Urinvortest zeigte eine Beeinflussung durch den Konsum von Kokain. Der gelegentliche Konsum wurde später auch vom Fahrzeugführer eingeräumt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß §24a (2) StVG sowie ein Strafverfahren wegen des Erwerbs / Besitzes von Betäubungsmitteln waren die Folge. Dem 45-jährigen Beschuldigten wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Bad Fallingbostel - zwei Einbrüche am Wochenende

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel. Die bislang unbekannten Täter gelangten in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es dann zu einem Einbruch in eine Kellerwohnung im Kolkweg in Bad Fallingbostel. Hier gelangte die Täterschaft über ein defektes Fenster in die Wohnung und entwendete Nahrungsmittel. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/972-0.

A7 / Gemarkung Walsrode - Festnahme nach Porsche-Diebstahl

Am Freitagnachmittag gelang es Polizeibeamten aus Bad Fallingbostel einen hochwertigen Porsche, der bereits am 15./16.04.2024 in Hamburg entwendet worden war, auf der A7 bei Westenholz festzustellen und anzuhalten. Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Der 31-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Pkw wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

