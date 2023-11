POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Linz, Am Himmelreich (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 26.11.2023 und Mittwoch, 29.11.2023 wurde ein PKW in Linz beschädigt. Das Fahrzeug stand in einer Einfahrt geparkt. Ein bislang noch Unbekannter beschädigte eines der Rücklichter. Die Polizei nimmt sachdienliche Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

