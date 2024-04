Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Versuchter Einbruch; Soltau: Explosion in Mehrfamilienhaus; Walsrode: Falsche Polizeibeamte

Heidekreis (ots)

19.04.2024 / Versuchter Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Eickhof in Schneverdingen einzubrechen. Hierfür hebelten und beschädigten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

18.04.2024 / Explosion in Mehrfamilienhaus

Soltau: Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Reitschulweg zu einer Explosion. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 34-jähriger Mieter eine Gasflasche falsch und unsachgemäß in seiner Wohnung bedient. Durch die Verpuffung wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand ein massiver Gebäudeschaden, der aktuell auf etwa 80.000 Euro geschätzt wird. Ein hinzugezogener Statiker konnte das zuvor evakuierte Mehrfamilienhaus nach getroffenen Sicherungsmaßnahmen wieder freigeben.

18.04.2024 / Falsche Polizeibeamte

Walsrode: Erneut haben Betrüger am Donnerstag mehrere Menschen im Raum Walsrode angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. In allen bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsabsicht erkannt.

Die falschen Polizeibeamten täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. Die Polizei Heidekreis rät:

- Bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden!

- Familienangehörige anrufen/hinzuziehen!

- Niemals Informationen über familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon mitteilen!

- Niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Im Zweifel die Polizei anrufen!

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell