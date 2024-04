Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbrüche; Hademstorf/Buchholz (Aller): Trunkenheitsfahrten; Walsrode: Raub auf Wettbüro

Heidekreis (ots)

21.04.2024 / Einbrüche

Schneverdingen: Unbekannte hebelten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Overbeckstraße auf. Im selben Zeitraum wurde zudem das Kellerfenster eines leerstehenden Einfamilienhauses im Seekamp eingeschlagen. In beiden Fällen durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

21.04.2024 / Trunkenheitsfahrten

Hademstorf/Buchholz (Aller): Am Sonntagabend wurden gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss standen. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 18:30 Uhr einen 32-jährigen Autofahrer, der die Landesstraße 190 in Schlangenlinien befuhr. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann konnte durch die Einsatzkräfte schließlich in Hademstorf kontrolliert werden. Einige Stunden später, gegen 22:00 Uhr, hielt die Polizei einen 58-jährigen Autofahrer an, der auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,32 Promille. Beiden Männern musste eine Blutprobe entnommen werden. Zudem wurden die jeweiligen Führerscheine beschlagnahmt.

21.04.2024 / Raub auf Wettbüro

Walsrode: Am Samstagabend betrat gegen 21:40 Uhr ein bewaffneter Täter ein Wettbüro in der Moorstraße in Walsrode. Der maskierte Mann erbeutete dabei die Tageseinnahmen und flüchtete anschließend in das Stadtgebiet. Im Rahmen der polizeilichen Nahbereichsfahndung konnten Personen festgestellt und kontrolliert werden, die möglicherweise mit dem Raub im Zusammenhang stehen. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau geführt, der Hinweise unter 05191-93800 entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell