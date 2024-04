Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Nach Unfall - Geschädigter gesucht!

Heidekreis (ots)

24.04.2024 / Nach Unfall - Geschädigter gesucht!

Schneverdingen: Bereits am 11.04.2024 (Donnerstag) kam es in der Schulstraße in Schneverdingen, auf dem dortigen Parkplatz hinter dem Rathaus, zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Autofahrerin beschädigte dort gegen 16:15 Uhr beim Rangieren ein geparktes Auto. Das derzeit unbekannte Auto wurde bei dem Unfall an der hinteren Stoßstange, hier auf der rechten Seite, beschädigt. Obwohl die Unfallverursacherin eine Notiz am beschädigten Auto hinterließ, konnte bislang kein Geschädigter ermittelt werden. Die Polizei in Schneverdingen bittet daher um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter 05193-982500 entgegen.

