POL-HK: Rethem: 94-jährige überrascht Einbrecher; Schneverdingen: Geldbörse aus Auto entwendet; Bispingen: Auto überschlägt sich; Soltau: Flüchtiges Fahrzeug gesucht

Heidekreis (ots)

25.04.2024 / 94-jährige überrascht Einbrecher

Rethem: Am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, traf die 94-jährige Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Worth" auf einen Einbrecher, der zuvor über ein gekipptes Kellerfenster ins Innere gelangt ist. Der Täter gab gegenüber der Geschädigten an, dass er nach Altmetall suche und flüchtete schließlich über den Hauseingang. Die geschockte Dame kann den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - 1,80 m bis 1,85 m - schwarze Haare - schwarz gekleidet - Sprache: akzentfreies Hochdeutsch

Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

25.04.2024 / Geldbörse aus Auto entwendet

Schneverdingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf einem Grundstück im Vogelbeerweg in Schneverdingen stand. Aus dem Auto wurde schließlich eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

25.04.2024 / Auto überschlägt sich

Bispingen: Am Donnerstagmorgen kam ein 52-jährige Frau mit ihrem Auto in Höhe Behringen von der Landesstraße 170 ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 8000 Euro geschätzt.

26.04.2024 / Flüchtiges Fahrzeug gesucht

Soltau: Bereits am 11.04.2024 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Soltau, bei dem ein in der Walsroder Straße (Höhe Nr. 28) parkendes Auto durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß jedoch unvermittelt weiter. Nach Zeugenangaben hat es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen SUV, möglicherweise ein Mazda CX-5, gehandelt. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

