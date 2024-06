Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebe stahlen Nissan Pickup; Transporter erwischt Fußgängerin und flüchtet; Handy aus Westentasche geklaut: Hinweis erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Diebe stahlen Nissan Pickup - Obertshausen/Hausen

(jm) In der Gumbertseestraße stahlen Autodiebe in der Nacht zum Montag einen in Höhe der 40er-Hausnummern geparkten Nissan Navara. Der braune Pickup, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 20 und 8.15 Uhr. Wie die bislang noch unbekannten Täter das Auto öffnen und starten konnten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Reifensätze aus Lagerhalle von Autohaus gestohlen - Dietzenbach

(fg) Unbekannte haben vierzehn Reifensätze aus einer Lagerhalle eines Autohauses in der Paul-Ehrlich-Straße entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Um in das Innere der Lagerhalle zu gelangen hebelten die Unbekannten die dortige Tür auf, wodurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Die Kripo geht davon aus, dass die Eindringlinge ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute nutzten. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Transporter erwischt Fußgängerin und flüchtet - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen den bis dato unbekannten Unfallbeteiligten, welcher am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Schlagfeldstraße eine Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines kleinen Transporters touchierte. Der Transporter befuhr die Schlagfeldstraße in Richtung Fichtestraße, als die Fußgängerin die Straße in Höhe der 40er-Hausnummern überquerte. Ersten Erkenntnissen nach achtete die Fußgängerin beim Hinübergehen nicht auf den querenden Fahrzeugverkehr. Der kleine Transporter erwischte die 18-jährige Dietzenbacherin mit dem Außenspiegel an der Schulter, woraufhin sie stürzte. Beim dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen an der Schulter und am Knöchel zu. Das Handy der Dietzenbacherin wurde bei dem Unfall beschädigt, der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06183 91155-0 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

4. Handy aus Westentasche geklaut: Hinweis erbeten - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Beim Aussteigen aus dem Bus der Linie OF-65 an der Haltestelle "Sudeten Ring" wurde einem 14-Jährigem am Montagmittag vermutlich durch einen anderen Jugendlichen sein Handy aus der Weste geklaut. Der jugendliche Täter wird auf etwa 15 Jahre geschätzt, soll ungefähr 1,75 Meter groß sein, eine dünne Statur und einen Bartflaum haben. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Nike-Pullover, einer hellblauen Jeans und weißen Turnschuhen. Außerdem soll er einen roten Nike-Rucksack mit sich geführt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der Kripohotline 069 8098-1234 bei der Polizei.

Offenbach, 04.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell