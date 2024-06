Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Diebstahl

Aalen (ots)

Kaisersbach: Porsche auf Dach gelandet

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:25 Uhr, ereignete sich auf der K1894 zwischen Aichstrut und Kaisersbach ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Porsche-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Der Porsche musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Diebstahl

Am Dienstagmorgen entwendete ein unbekannter Dieb ein im Ginsterweg abgestelltes, blaues Kinderfahrrad der Marke Cube im Wert von 200 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Polizeiposten Fellbach-Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.

Waiblingen: Rückschaupflicht missachtet

Ein 70-jähirger Hyundai-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Lenaustraße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei eine nachfolgende 50-jährige VW-Fahrerin. Diese konnte dem einfahrenden Pkw nicht mehr ausweichen und fuhr hinten auf. Der Pkw des 70-Jährigen wurde in der Folge auf zwei weitere parkende Autos aufgeschoben. Der Unfallverursacher als auch die 50-jährige VW-Fahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Autos wurde auf 13.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell