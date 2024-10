Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Discounter in der Nelkenstraße (27./28.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen hat ein unbekannter Täter versucht, in einen Discounter in der Nelkenstraße einzubrechen. Der Unbekannte macht sich erfolglos an der Tür am Hintereingang des Netto Marktes zu schaffen. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Discounters beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

