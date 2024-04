Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff in der Nacht

Meiningen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Samstag. Kurz nach Mitternacht lief ein 36-Jähriger gemeinsam mit einer 57-jährigen Frau von einem Lokal nach Hause. In der Straße "Am Steingraben" in Meiningen kam es unvermittelt zunächst zu einem verbalen Angriff eines 25-Jährigen gegen den 36 Jahre alten Mann, der sogleich nach dieser Attacke den Mann auch körperlich angriff. Er schlug ihm ins Gesicht und erhielt kurz nach diesem Schlag Unterstützung von zwei weiteren Männern im Alter von 22 und 26 Jahren. Der 25-Jährige stieg sogar auf einen geparkten Wagen, um von dort mit dem ausgestreckten Fuß gegen sein Opfer zu treten. Der 36-Jährige stürzte und wurde am Boden liegend weiter geschlagen und getreten. Die drei Männer syrischer Nationalität ließen nach diesem Angriff von ihrem Opfer ab und flüchteten. Sie konnten unweit des Tatortes von Beamten der Meininger Polizei aufgegriffen werden. Der 36 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und die Männer erhalten eine Anzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. Die Polizei in Meiningen ermittelt und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter de Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0101350/2024.

