Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandort untersucht

Suhl (ots)

Sonntagnachmittag brannte es in einem Zimmer eines Gebäudes in der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Friedberg in Suhl. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei waren am Montag (22.04.2024) am Brandort. Sie konnten ausschließen, dass ein technischer Defekt zur Brandentstehung führte. Vielmehr stellten sie fest, dass Brandstiftung als brandursächlich anzusehen ist. Ob diese fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell