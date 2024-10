Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw-Fahrer fährt gegen Tiefgaragentor und flüchtet von der Unfallstelle

Verdacht auf Alkoholkonsum

Kleve (ots)

Am Montag (30. September 2024) gegen 19:10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus Belarus mit einem in der Slowakei zugelassenen Ford Galaxy gegen das Tor einer Tiefgarage an der Triftstraße in Kleve. Das Fahrzeug hatte vorher in der Einfahrt gestanden und wurde beladen. Der Mann ist dann eingestiegen, hatte versucht, rückwärts die Zufahrt hochzufahren, was allerdings misslang. Daraufhin setzte der Mann das Fahrzeug vorwärts und kollidierte mit dem geschlossenen Tor. Dieses wurde dann von einer Anwohnerin geöffnet, um weiteren Schaden zu verhindern. Der Mann fuhr dann in die Tiefgarage hinein, wendete dort, fuhr wieder heraus und entfernte sich. Er konnte wenig später durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich angetroffen werden. Da sich bei ihm der Verdacht auf eine Alkoholisierung ergab, wurden ihm auf der Polizeiwache Kleve zwei Blutproben entnommen. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung und Beschlagnahme seines Führerscheins wurde er von der Polizeiwache entlassen. Der Sachschaden am Garagentor konnte zum Einsatzzeitpunkt noch nicht beziffert werden. (sp)

