Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der B64 Höhe Lippesee verstorben

Paderborn-Sande (ots)

(jf) Der am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw lebensgefährlich verletzte 66-jährige Motorradfahrer ist noch am Abend infolge seiner schweren Verletzungen in einem Paderborner Krankenhaus verstorben. (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5849842)

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell