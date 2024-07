Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240709-2: Mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

Wesseling (ots)

Trio soll mehrere Fahrräder entwendet haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montagabend (8. Juli) drei Tatverdächtige (20, 21, 26) in Wesseling festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mehrere Fahrräder gestohlen zu haben.

Gegen 23 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe beobachtet, wie drei Männer an der Georgstraße mehrere Fahrräder in einen weißen Transporter einluden. Anschließend seien die drei in Richtung einer Tankstelle an der Hubertusstraße davongefahren. Die alarmierten Beamten nahmen umgehend die Fahndung nach den Unbekannten auf.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten die drei Tatverdächtigen gegen 23.10 Uhr am Stemmlerweg. Die Männer waren gerade dabei, die Fahrräder aus dem Fahrzeug auszuladen. Die Beamten befragten und durchsuchten das Trio. Ein Drogenvortest beim Fahrer des Transporters (26) zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. An einigen der sechs neuwertigen Räder fanden die Polizisten aufgebrochene Kettenschlösser. Die Beamten nahmen die drei jungen Männer vorläufig fest, ordneten eine Blutprobe beim 26-Jährigen an und brachten sie auf eine Polizeiwache.

Während der Anzeigenaufnahme meldeten zwei Geschädigte den Diebstahl ihrer Fahrräder bei der Polizei. Die Beschreibungen beider Geschädigten stimmen mit zwei Rädern aus dem Transporter überein. Die Polizisten stellten den Transporter sowie die Fahrräder als Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Beamte des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Diebstahls verantworten. (jus)

