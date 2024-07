POL-REK: 240709-1: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Kerpen und Bedburg (ots) - Polizisten ordneten Blutproben an Polizisten kontrollierten am Wochenende zwei Autofahrer (29, 45) in Bedburg und Kerpen-Horrem. Atemalkoholtests bei den Beschuldigten zeigten jeweils einen Wert von über 1 Promille an. Die Beamten ordneten in allen Fällen Blutproben an und fertigten Anzeigen. Am Freitagabend (5. Juli) um 23.15 Uhr führten Polizisten bei einem Autofahrer (29) in Kerpen-Horrem ...

mehr