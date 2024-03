Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240306.2 Heide: Versuchter Einbruch in Heide

Heide (ots)

Am gestrigen Abend ist es in Heide zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter drangen nicht in das Objekt ein, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 18.05 Uhr bis 19.50 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Haus in der Straße Eichenredder einzusteigen. Sie hebelten mehrfach an der Terrassentür und beschädigten das Glas, gelangten jedoch nicht in das Innere des Gebäudes. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

