POL-IZ: 240306.1 Bargenstedt: Zeugen nach Unfall gesucht!

Bargenstedt (ots)

Vor einer Schule in Bargenstedt ist es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Microcars.

Gegen 07.15 Uhr hielt sich ein Junge mit weiteren Kindern an der Grundschule im Klintweg auf. Er beabsichtigte, die Straße in Richtung der Schule zu überqueren, als ihn ein Microcar erfasste, das aus Richtung Möhlenbarg in Richtung der Schule unterwegs war. Der junge Dithmarscher erlitt im Zuge des Unfalls eine Verletzung am Fuß, an dem Fahrzeug ging der Außenspiegel der Beifahrerseite zu Bruch. Der Fahrer des Leichtmobils setzte nach dem Vorfall seinen Weg unbeirrt in Richtung Sportplatz fort.

Laut dem 7-Jährigen handelte es sich bei dem Microcar um ein weißes. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder seinen Fahrer geben können, sollten sich mit der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

