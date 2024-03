POL-IZ: 240305.4 Wulfsmoor: Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht

Wesseln (ots) - Am Montagvormittag hat ein Unbekannter in Wesseln eine Frau während des Einkaufens bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Gegen 11.10 Uhr hielt sich die Anzeigende bei ALDI in der Straße Am Ruthenstrom auf. Ihre Handtasche samt Portemonnaie hängte sie währenddessen an den Einkaufswagen. An der Kasse fiel der 69-Jährigen dann auf, dass ihre Handtasche ...

mehr