POL-IZ: 240305.2 Itzehoe: Dieb bestiehlt Kundin eines Lebensmittelgeschäftes

Heide (ots) - Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine Kundin eines Supermarktes in Heide bestohlen. Der Täter erbeutete 70 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.10 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Hamburger Straße auf. Ihre Geldbörse verwahrte die Dame in ihrer Handtasche, die sie zumeist am Körper trug und nur kurzzeitig an den Einkaufswagen hängte. Kurz vor ...

