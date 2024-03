POL-IZ: 24035.3 Wesseln: Portemonnaie bei Einkauf entwendet

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Freitag hat sich eine Frau in einem Itzehoer Supermarkt aufgehalten. Hier stahl ihr ein Unbekannter unbemerkt das Portemonnaie. Die Geldbörse fand sich am nächsten Tag wieder an, allerdings ohne Bargeld. Gegen 18.00 Uhr befand sich die Geschädigte im Edeka-Markt in der Straße Rotenbrook. Sie erledigte dort ihre Einkäufe, die sie ...

mehr