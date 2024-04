POL-SI: Ladendieb nach Tat mit LED-Strahler erwischt - #polsiwi

Siegen (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (12.04.2024) wurden durch Unbekannte mehrere hochwertige E-Bikes in Siegen geklaut. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 06:20 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rothenberg" in Siegen-Niederschelden ein. Dort entwendeten sie vier hochwertige Pedelecs, wovon eines in einem angrenzenden Waldstück ...

mehr