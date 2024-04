Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Unfälle mit Kradfahrern im Kreisgebiet - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende (13./14.04.2024) hat es in Siegen-Wittgenstein mehrere Unfälle mit Beteiligung von Kradfahrern gegeben.

In Siegen befuhr ein 67-Jähriger am Samstag gegen 12 Uhr die Achenbacher Furt. Im Einmündungsbereich zur Achenbacher Straße wollte der Mann in Richtung Siegen abbiegen. Beim Abbiegemanöver kam er mit seinem Krad ins Schleudern. Er kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall in Burbach. Drei Motorradfahrer waren auf der L730 in Richtung Würgendorf unterwegs. Ein 60-Jähriger wollte dabei in die Sangstraße abbiegen. Ein 73-Jähriger sah dies, bremste und wollte ebenfalls abbiegen. Ganz hinten befand sich ein 65-Jähriger. Dieser bemerkte das Abbiegen jedoch zu spät und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden 73-Jährigen. Beide stürzten und verletzten sich.

Auch am Sonntag ereigneten sich im Kreisgebiet Unfälle mit Kradfahrern.

Gegen 11:50 Uhr verlor eine 71-Jährige in der Straße "Am Rothenberg" in Siegen die Kontrolle über ihr Krad und fuhr gegen einen geparkten PKW. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Netphen bog eine 53-jährige Kradfahrerin gegen 12:45 Uhr von der Wiedichstraße nach links auf die Brauersdorfer Straße ein. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Sie kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell