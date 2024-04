Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauen hochwertige E-Bikes aus Garagen - #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (12.04.2024) wurden durch Unbekannte mehrere hochwertige E-Bikes in Siegen geklaut.

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 06:20 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rothenberg" in Siegen-Niederschelden ein.

Dort entwendeten sie vier hochwertige Pedelecs, wovon eines in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden konnte. Bei der Tatbeute handelt es sich um folgende E-Bikes:

- Cube, Reaction Hybrid 625 EXC Trapez 2020 (blau)

- Specialized Turbo Levo Comp (schwarz)

- Nox Helium 7.1 Enduro (hellgrau)

Zur gleichen Tat kam es in einer Abstellhütte eines benachbarten Wohnhauses. Hier blieb es jedoch bei einem Versuch, sodass es zu keinem Schaden kam.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Straße "In der Großenbach". Dort drangen Unbekannte ebenfalls gewaltsam in eine Garage ein. Auch hier wurden E-Bikes entwendet. Diese können wie folgt beschreiben werden:

- Scott, e-Strike 910, 2019,

- Haibike, Sduro FN 4.0

Der gleiche Modus Operandi zeigte sich bei einer Tat in der Hatzfeldstraße in Siegen.

Die Diebe entwendeten ein Pedelec, indem sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Mehrfamilienhauses verschafften. Es wurde ein E-Bike der Marke Specialized, Turbo Levo Comp 2021, entwendet. Zudem beschädigten die Täter einen in der Garage stehenden Pkw.

Der gesamte Beuteschaden aller Delikte beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben kommen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell