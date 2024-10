Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Radfahrer bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert

Unfallhergang unklar

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (25. September 2024) gegen 15:30 Uhr wurde in Wachtendonk an der Straße Auf dem Bock ein gestürzter Radfahrer aufgefunden und bewusstlos in eine Klinik eingeliefert. Der 60-jährige Mann aus Wachtendonk kam im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein und konnte sich zunächst nicht an den Unfallhergang erinnern. Zwischenzeitlich ergaben sich Hinweise, dass der Mann am Parkplatz eines dortigen Discount-Geschäftes gestürzt ist, möglichweise musste er einem abbiegenden Pkw ausweichen und kam dadurch zu Fall. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht in diesem Fall dringend nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und so zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können. Hinweise bitte unter 02831 1250.(sp)

