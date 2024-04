Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw zerkratzt

Lingenfeld (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw der Marke BMW in der Berliner Straße in Lingenfeld beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde hierbei die Fahrertüre des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

