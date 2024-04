Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennendes Wohnmobil auf der A65

Kandel (ots)

Am Samstagmorgen um 11:24 führte der Brand eines Wohnmobiles auf der A65 kurz vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte zur Beeinträchtigung des Verkehrs. Das in Vollbrand geratene Wohnmobil brannte in einer Nothaltebucht komplett aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Landau musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Brandes gewesen sein.

