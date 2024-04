POL-PDLD: Landau - Mehrere PKW aufgebrochen

Edenkoben (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der A65 in südliche Fahrtrichtung ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Verkehrsbedingt musste eine VW Golf-Fahrerin in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben bremsen. Der dahinterfahrende Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den ...

mehr