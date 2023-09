Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall in der Konrad-Zuse-Straße

Ludwigsburg (ots)

In Böblingen war am Mittwoch (27.09.2023) gegen 13:45 Uhr ein 75-Jähriger mit seinem Porsche Cayenne auf der Liesel-Bach-Straße unterwegs, von wo aus er nach rechts in die Konrad-Zuse-Straße abbog. Dort kam ihm ein Pkw entgegen, der von einer noch unbekannten Person zu weit in der Straßenmitte gelenkt wurde. Der 75-Jährige musste daher nach rechts ausweichen und streifte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt weiter in Richtung Bahnhof fort. An dem Porsche entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, der Schaden am VW beträgt etwa 1.500 Euro.

