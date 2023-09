Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Hoher Sachschaden nach Unfall in der Reinhardstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 61-jährige Fiat-Fahrerin war am Mittwoch (27.09.2023) gegen 08:25 Uhr in Gärtringen auf der Reinhardstraße in Richtung der Hauptstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Lange Straße geradeaus überqueren. Ein zeitgleich auf der Lange Straße in Richtung Stuttgarter Straße fahrender 81-Jähriger missachtete aus unbekannten Gründen die Vorfahrt der von rechts kommenden 61-Jährigen, weshalb es zur Kollision zwischen seinem Opel Crossland und dem Fiat Ducato kam. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die linke Seite. Die Fiat-Fahrerin und der Opel-Fahrer blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf rund 15.000 Euro, der Schaden am Fiat Ducato wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

