Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Betrug (Enkeltrick)

66386 St. Ingbert (ots)

Am 24.09.2023 wurde eine 71 -jährige Frau Opfer eines Betruges am Telefon ("Enkeltrick"). Die Geschädigte wohnt in St. Ingbert und erhielt per SMS eine Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Absender der Nachricht spiegelte der Geschädigten vor, ihre Tochter zu sein. Laut Inhalt der Nachricht sei ihr Telefon in die Toilette gefallen und nun nicht mehr funktionstüchtig. Der Täter erklärte der Geschädigten weiter, ein neues Handy mit neuer Telefonnummer zu haben. Die Telefonnummer solle sich die Geschädigte auf ihrem Handy speichern und dann zurückschreiben. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigten schriftlich mitgeteilt, dass ihre angebliche Tochter dringend eine Rechnung bezahlen müsse, die Bezahlung jedoch aufgrund des defekten Handys nicht vornehmen könne. Aus diesem Grund wurde von der Geschädigten die Zahlung im Auftrag ihrer angeblichen Tochter durchgeführt. Hierbei handelte es sich um einen Betrag in Höhe von 2990 Euro. Erst am nächsten Tag merkte die Geschädigte, dass sie Opfer eines Betruges wurde und erstattete Anzeige bei der Polizei in St. Ingbert. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Transaktion gestoppt werden, sodass der Geschädigten im vorliegendem Fall kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell