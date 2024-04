POL-PDLD: Verkehrskontrollen mit Folgen

Bellheim (ots) - Am Donnerstag (18.04.2024), gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass vor einem Supermarkt in der Fortmühlstraße in Bellheim ein 10-Jähriger von einem Mann angesprochen worden wäre. Zudem soll er dem Kind Schokolade angeboten haben. Der Junge reagierte nicht, lief nach Hause und informierte seine Eltern. Bei der Person soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser sei ...

