Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Eiscafé mit Täterfestnahme

Edenkoben (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann konnte heute am frühen Morgen (TZ: 19.04.2024, 00.15 Uhr) auf frischer Tat angetroffen werden, als er in der Tanzstraße in ein Eiscafé eingebrochen war und dabei Lebensmittel im Wert von 300.- Euro in seiner mitgeführten Jutetasche verstaute. Anwohner hatten Einbruchsgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Der Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

