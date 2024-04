Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderung

Edenkoben (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der A65 in südliche Fahrtrichtung ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Verkehrsbedingt musste eine VW Golf-Fahrerin in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben bremsen. Der dahinterfahrende Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Dies führte zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Unfallbeteiligter musste zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt betrug der Sachschaden ca. 15.000 EUR.

