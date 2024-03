POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Rostock ist ein 68-jähriger Radfahrer im Krankenhaus verstorben. Der Unfall hatte sich am 15.03.2024 gegen 10:45 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm in Rostock ereignet. Bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer war der 68-Jährige mit seinem Rad gestürzt. Mit schwersten Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo ...

