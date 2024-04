Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: RoadPol Kontrollwoche Speed

Edesheim (ots)

Am Samstag, den 20.04.2024, in der Zeit von 10:20 Uhr bis 12:35 Uhr, wurde die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs am Ortsausgang Edesheim in Fahrtrichtung Roschbach überwacht. Insgesamt wurden 20 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit, bei erlaubten 30 km/h, festgestellt. Der Spitzenreiter war mit 50 km/h unterwegs.

