Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Unbekannte gefährden Verkehrsteilnehmer

Bakenfuß auf die Fahrbahn gelegt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Möglicherweise fanden es die unbekannte Person oder die Personen ja sogar "spaßig", die am Freitagabend (27. September 2024) kurz vor 22:40 Uhr Bakenfüße (schwere schwarze Kunststoffplatten, in denen an Baustellen Schilder und Baken aufgestellt werden) auf die Fahrbahn der Kevelaerer Straße etwa in Höhe Kamper Weg gelegt haben. Die Polizei und insbesondere einen Autofahrerin sehen das nicht so! Denn tatsächlich kam es zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde und nur durch viel Glück nichts schlimmeres passierte! An der genannten Stelle war die Gegenfahrbahn gesperrt, als eine 27-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem schwarzen KIA Ceed aus Lüllingen in Walbeck unterwegs war. Von den zur Absperrung verwendeten Warnbaken waren zwei Bakenfüße entfernt worden und auf die Fahrspur der Frau gelegt worden. Aufgrund der Dunkelheit und der schwarzen Farbe der Bakenfüße konnte sie diese erst zu spät erkennen. Trotz sofortiger Bremsung überfuhr sie diese schweren Hindernisse, wobei sich einer unter ihrem Fahrzeug verkeilte. Der KIA war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Gefährlichen Engriffes in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die bisher unbekannten Personen geben können! Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. Und noch eins dazu: die Unfalllage im Kreis Kleve ist auch jetzt schon ohne vorsätzliche Verkehrsstraftaten dramatisch genug, da braucht es solche hirnlosen Taten nicht noch zusätzlich! Diejenigen, die sich zu solch einem Verhalten hinreißen ließen, sollte klar sein, dass bei einem andere Ausgang eines dadurch verursachten Verkehrsunfalles, den sie dann nicht mehr beeinflussen können, in der Vergangenheit auch schon wegen anderer Delikte ermittelt und verurteilt wurde, bis hin zu versuchtem Mord.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell