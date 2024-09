Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Einbruch

Terassentür eingeschlagen

Kleve (ots)

Am Samstag (28. September 2024) zwischen 19:15 Uhr und 23:45 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die hinter einem Haus an der Kreuzhofstraße in Kleve-Kellen gelegene Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume, ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung vorgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen in der Nähe des Tatortes zwischen Laurenzstraße und Zur alten Kirche machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell