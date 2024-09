Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Goch - Asperden (ots)

Am 28.09.2024, gegen 13:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Asperdener Str. (B504) / Triftstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkrafrad. Eine 83-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem Pkw die Triftstraße aus Asperden kommend und beabsichtigte die Kreuzung mit der B504 geradeaus in Fahrtrichtung Antoniusstraße zu überqueren. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 49-jährigen Mann aus Goch, der mit einem Leichtkraftrad die Asperdener Straße (B504) aus Goch kommend in Fahrtrichtung Kranenburg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Frau in dem Pkw leicht und der Mann auf dem Leichtkraftrad schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Duisburg geflogen. Die Angehörigen wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Die B504 war bis etwa 15:05 Uhr voll gesperrt. Für die Dauer der weiteren Unfallaufnahme wurden bis etwa 16:45 Uhr Verkehrslenkungsmaßnahmen am Unfallort durchgeführt.

