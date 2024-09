Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Tragischer Verkehrsunfall

66-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit einem Auto

Uedem (ots)

Ein weiterer tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (26. September 2024) um 15:40 Uhr auf der Mühlenstraße in Höhe des Uedemerfelder Wegs. Der 58-jährige Fahrer eines VW Golf Plus aus Uedem war auf der Mühlenstraße in Richtung Uedem unterwegs, als er beabsichtigte nach links in den Uedemerfelder Weg abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad (BMW GS) eines 66-jährigen Mannes aus den Niederlanden(Winschoten). Der 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Golfs wurde leicht verletzt zum Krankenhausgebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme Team aus Essen hinzugerufen.

Die Benachrichtigung der Angehörigen in den Niederlanden koordinierte der polizeiliche Opferschutz.

Die Mühlenstraße ist zur Unfallaufnahme und Straßenreinigung zwischen der Straße Am Peddenschlag und der Straße Am Hochwald weiterhin voll gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell