Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Slowakischer Autofahrer fährt alkoholisiert gegen einen Baum

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwochabend (25. September 2024) gegen 19:56 Uhr kam ein 25-jähriger Autofahrer aus derzeit nicht bekannten Gründen auf der Moyländer Allee nach einer Rechtskurve in Richtung Sommerlandstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und sein Beifahrer erlitten hierbei keinerlei Verletzungen. Der gefahrene Dacia Sandero wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von festgestellten Alkoholgeruch in der Atemluft wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und einleiten eines Strafverfahrens konnte der Slowake die Polizeiwache in Kleve wieder verlassen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell