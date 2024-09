Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnungseinbruch

Schmuckschatulle entwendet

Goch (ots)

Am Dienstag (24. September 2024) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Erdgeschoßwohnung an der Straße Hinterm Engel in Goch ein. Zwischen 14:30 Uhr und 20:25 Uhr öffneten sie ein Fenster, welches von einem Hinterhof an der Braunschweigstraße aus zugänglich war. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten nach derzeitigem Stand eine schwarze Schmuckschatulle mit vor allem emotional wertvollen Schmuckstücken. Vermutlich verließen der oder die Täter die Wohnung über die ebenfalls nach hinten heraus liegende Terrassentür. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Das ermittelnde Kriminalkommissariat der Polizei in Goch sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch, der entwendeten schwarzen Schmuckschatulle oder zu verdächtigen Feststellungen an der Straße Hinterm Engel/Braunschweigstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell