POL-SL: Polizei durchsucht Wohnungen im Regionalverband / Zwei Männer festgenommen

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Mit Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Saarbrücken im Gepäck erschienen Einsatzkräfte der saarländischen Polizei, verstärkt durch Spezialeinheiten, heute Morgen (27.03.2024) an zwei Objekten in Völklingen und der Landeshauptstadt. Die beiden Männer im Alter von 51 und 44 Jahren stehen im Verdacht des schweren Bandenbetruges.

Am 23. Februar 2024 hatten Betrüger zunächst bei einem Logistikunternehmen in Völklingen einen Trailer mit hochwertigen Elektrogeräten im Wert von einer halben Million Euro erbeutet. Zwei der drei kurz darauf festgenommenen Tatverdächtigen sitzen bereits in U-Haft (unsere Medieninfo vom 29.02.2024 - Festnahme nach gewerbs- und bandenmäßigem Betrug und Bandenhehlerei).

Die weiteren, intensiven Ermittlungen des Dezernats für Organisierte Kriminalität ergaben einen Tatverdacht auch gegen die beiden jetzt festgenommenen Männer. Nach ihrer Vorführung beim Haftrichter wurden beide in die JVA Saarbrücken gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

