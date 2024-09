Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Unbekannte Radfahrerin verlässt unerlaubt Unfallstelle

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (24. September 2024) gegen 12:05 Uhr fuhr eine 62-jährige Radfahrerin aus Kevelaer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Walbecker Straße in Richtung Am Knollenkamp, als ihr in Höhe des Kreisverkehrs eine unbekannte Radfahrerin entgegenkam. Die Radfahrerinnen stoßen frontal zusammen und stürzten beide. Die Unbekannte half der 62-Jährigen noch auf und setzte dann ihre Fahrt fort. Die unbekannte Frau soll eine gebräunte Hautfarbe und dunkle, zusammensteckte Haare haben.

Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin werden vom Verkehrskommissariat in Geldern unter 02831 1250 angenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell